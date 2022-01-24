Расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня на Australian Open — 2022

Завтра, 25 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится девятый игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей.

Australian Open. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

4:30 мск. Анастасия Потапова (Россия) / Ребекка Петерсон. (Швеция) — Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Мужчины. 1/4 финала

6:00. Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Денис Шаповалов (Канада, 14).

12:30. Гаэль Монфис (Франция, 17) — Маттео Берреттини (Италия, 7).

Женщины. 1/4 финала

4:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Мэдисон Кис (США).

11:00. Эшли Барти (Австралия, 1) — Джессика Пегула (США, 21).

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. В 2021 году чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде стала японская теннисистка Наоми Осака.