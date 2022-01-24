Расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня на Australian Open — 2022

Завтра, 25 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится девятый игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей.
Australian Open. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
4:30 мск. Анастасия Потапова (Россия) / Ребекка Петерсон. (Швеция) — Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Мужчины. 1/4 финала
6:00. Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Денис Шаповалов (Канада, 14).
12:30. Гаэль Монфис (Франция, 17) — Маттео Берреттини (Италия, 7).
Женщины. 1/4 финала
4:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Мэдисон Кис (США).
11:00. Эшли Барти (Австралия, 1) — Джессика Пегула (США, 21).
Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. В 2021 году чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде стала японская теннисистка Наоми Осака.
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