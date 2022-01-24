Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев оценил соперника Даниила Медведева по четвертьфиналу Australian Open

Шамиль Тарпищев оценил соперника Даниила Медведева по четвертьфиналу Australian Open
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил стиль игры канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима, который станет соперником второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Что касается следующего соперника Медведева, Оже-Альяссим — игровой парень. Везде играет — в любой точке мира. Они уже встречались между собой: в последний раз на ATP Cup выиграл Медведев.

Моё мнение: манера игры канадца — если мы сравниваем с Кресси — более удобна для Дани. Всё будет зависеть от восстановления и чистоты исполнения. Оже-Альяссим по зубам Дане», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Australian Open завершится 30 января.

Турнирная сетка
Медведев — в 1/4 финала Australian Open! Но американский «сеточник» заставил его психовать Медведев — в 1/4 финала Australian Open! Но американский «сеточник» заставил его психовать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022