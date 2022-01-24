Шамиль Тарпищев оценил соперника Даниила Медведева по четвертьфиналу Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил стиль игры канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима, который станет соперником второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Что касается следующего соперника Медведева, Оже-Альяссим — игровой парень. Везде играет — в любой точке мира. Они уже встречались между собой: в последний раз на ATP Cup выиграл Медведев.

Моё мнение: манера игры канадца — если мы сравниваем с Кресси — более удобна для Дани. Всё будет зависеть от восстановления и чистоты исполнения. Оже-Альяссим по зубам Дане», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Australian Open завершится 30 января.