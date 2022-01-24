Халеп: из-за жары во время матча с Корне у меня кружилась голова

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче четвёртого круга Australian Open. Она уступила француженке Ализе Корне. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
«У меня нет травмы, это хорошо. Но играть на жаре тяжело, я не была готова к этому. У меня кружилась голова. Соперница была лучше готова к таким условиям, она оказалась немного сильнее. Но я вижу позитив в произошедшем, только позитив в выступлении на Australian Open», — сказала Халеп в эфире Eurosport.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Корне поспорит с американкой Даниэль Коллинз, получившей 27-й номер посева. 32-летняя Ализе впервые в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора.
В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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