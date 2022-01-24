Турнирная сетка и результаты всех матчей 8-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл восьмой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала в мужском и женском одиночном разрядах.
Australian Open. Мужчины. 1/8 финала
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Марин Чилич (Хорватия, 27) — 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).
Даниил Медведев (Россия, 2) — Максим Кресси (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.
Янник Синнер (Италия, 11) — Алекс де Минор (Австралия, 32) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Тейлор Фритц (США, 20) — 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4.
Женщины. 1/8 финала
Даниэль Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:4, 6:4.
Ализе Корне (Франция) — Симона Халеп (Румыния, 14) — 6:4, 3:6, 6:4.
Ига Свёнтек (Польша, 7) — Сорана Кырстя (Румыния) — 5:7, 6:3, 6:3.
Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 5:7, 6:2, 7:6 (10:7).
Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
В 2021 году титул у женщин завоевала японка Наоми Осака, победившая в финале американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.
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