Политик: Новак Джокович не больше Australian Open. Турнир и без него проходит успешно

Премьер-министр штата Виктория, на территории которого проходит Australian Open, Дэниэл Эндрюс жёстко высказался о позиции первой ракетки мира серба Новака Джоковича касательно вакцинации. Джокович не вакцинирован, он пытался въехать в Австралию с медотводом, но это вызвало скандал, и его депортировали.
«Моя позиция предельна проста: если вы хотите сюда приехать, просто сделайте прививку. Рафа Надаль правильно сказал: всего этого можно было избежать, если бы он просто сделал прививку. Этот парень (Джокович) мог подумать, что он – больше самого турнира, но это не так. Вот почему турнир проходит без него с большим успехом.
Мистеру Тайли (глава Tennis Australia. – Прим. «Чемпионата») и всей его команде я желаю всего наилучшего во второй неделе турнира, это важное событие», — приводит слова Эндрюса Tennis 365.
- 24 января 2022
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