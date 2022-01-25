Матс Виландер прокомментировал поведение Даниила Медведева в матче с Кресси на AO
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер оценил поведение второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в матче с американцем Максимом Кресси в четвёртом круге Australian Open. Медведев по ходу матча оказывал давление на соперника: сперва он заявил, что тот скучно играет, а потом заметил, что ему невероятно везёт.
«Было очень необычно, что Даниил вслух говорил такие вещи, а потом признал, мол, да, я хотел залезть ему в голову. Все хотят делать это тем или иным образом, но оставаясь в рамках правил.
В 80-е годы был один такой игрок, американец Джимми Коннорс, который старался залезть оппоненту в голову. Медведев честно признался», — приводит слова Виландера Tennis Head, ссылаясь на эфир Eurosport.
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