Рафаэль Надаль в седьмой раз вышел в полуфинал Australian Open
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, победив канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале Australian Open, в седьмой раз вышел в полуфинал турнира. Аналогичного достижения он добивался в 2008, 2009, 2012, 2014, 2017 и 2019 годах. В четырёх случаях (2012, 2014, 2017, 2019) он выходил в финал, а в 2009 году выиграл турнир.
Помимо этого, Рафаэль Надаль 13 раз побеждал на «Ролан Гаррос», дважды — на Уимблдоне, четырежды — на Открытом чемпионате США.
Напомним, Рафаэль Надаль победил Дениса Шаповалова за 4 часа 10 минут. Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 в пользу испанского теннисиста.
Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.
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