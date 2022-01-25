Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?

Сегодня, 25 января, определились первые полуфиналисты Открытого чемпионата Австралии 2022 года, который проходит в Мельбурне с 17 по 30 января. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в своём четвертьфинале победил представителя Канады Дениса Шаповалова, а итальянец Маттео Берреттини сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса. Завтра, 26 января, состоятся четвертьфиналы Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) и Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия).

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