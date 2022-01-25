Беккер и Вавринка обратились к Монфису после его поражения в 1/4 Australian Open – 2022

20-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис опубликовал в «Инстаграме» пост после поражения от итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 в пользу Берреттини.
«Наша самая большая слабость состоит в том, чтобы сдаться. Самый верный способ добиться успеха – это просто попробовать ещё раз» (цитата Томаса Эдисона. – Прим. «Чемпионата»). Спасибо за поддержку в течение этого месяца в Австралии. Вы, ребята, просто потрясающие», — подписал фото Монфис.
Публикация доступна в «инстаграме» Гаэля Монфиса.
На публикацию Гаэля отреагировали трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Стэн Вавринка и шестикратный победитель ТБШ, немец Борис Беккер. Вавринка оставил в комментариях эмодзи «сердце». «Продолжай верить, брат», — написал Беккер.
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