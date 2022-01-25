«Реальность, с которой глупо бодаться». Бычкова – о привилегированности Надаля в туре

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала скандальные слова канадца Дениса Шаповалова, сказанные в ходе четвертьфинала Australian Open – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем. Шаповалов заявил, что судьи, обслуживавшие матч, продажные, поскольку испанец, по его мнению, неоправданно затягивал время, а они на это не реагировали.

«Когда выходишь играть на центральный корт против таких легенд, как Рафа или Роджер Федерер, нужно быть готовым к тому, что у них в каких-то мелких нюансах может быть чуть больше дозволенного. Это неправильно, и в этом нет ничего хорошего, тут спору нет. Но это реальность, с которой тоже глупо бодаться. Рафе вообще при жизни памятник поставили на «Ролан Гаррос», так что чему тут удивляться, что судья иногда закрывал глаза на затяжку времени перед подачей. Играй Денис против Роджера, он бы столкнулся с чем-то подобным.

Рафа — не Новак Джокович, он всегда со всеми мил и обходителен, его все любят и уважают. Ты посмотри, как он себя ведёт в публичном пространстве! Если ситуация требует того, чтобы он что-то или кого-то поддержал, он поддержит, если надо что-то осудить, он всегда осуждает, причём очень деликатно. У него безупречная репутация и огромная поддержка со стороны теннисного сообщества. Это не Новак со всеми его недавними происшествиями. Как говорят: сначала ты работаешь на зачётку — потом зачётка начинает работать на тебя. А Рафа не просто отличник, он ещё и очень добрый парень, который ни с кем не ссорится. Отсюда дополнительные привилегии.

Надо понимать, что тут всегда присутствует человеческий фактор. Да, у Шаповалова уже есть довольно громкое имя, но он играл против Надаля на центральном корте», — цитирует Бычкову «Рейтинг Букмекеров».