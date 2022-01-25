Даниил Медведев возглавил список участников турнира ATP-500 в Акапулько

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев возглавил заявочный лист турнира категории ATP-500, который пройдёт в Акапулько (Мексика) с 21 по 27 февраля.

Заявочный лист турнира ATP-500 в Акапулько.

1. Даниил Медведев (Россия)

2. Александр Зверев (Германия)

3. Стефанос Циципас (Греция)

4. Рафаэль Надаль (Испания)

5. Маттео Берреттини (Италия)

6. Кэмерон Норри (Великобритания)

7. Пабло Карреньо-Буста (Испания)

8. Тейлор Фритц (США)

9. Джон Иснер (США)

10. Лоренцо Сонего (Италия)

11. Григор Димитров (Болгария)

12. Райлли Опелка (США)

13. Карлос Алькарас (Испания)

14. Фрэнсис Тиафо (США)

15. Душан Лайович (Сербия)

16. Томми Пол (США)

17. Себастьян Корда (США)

18. Ласло Джере (Сербия)

19. Бенуа Пэр (Франция)

20. Дженсон Бруксби (США)

21. Маркос Гирон (США)

22. Брэндон Накашима (США)

23. Пабло Андухар (Испания).

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является третья ракетка мира немец Александр Зверев.