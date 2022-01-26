Австралийское СМИ – о Медведеве: теннис становится лучше, когда в нём есть антигерои

Журналист Алекс Конрад опубликовал в австралийском издании Fox Sports статью, посвящённую становлению второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева.
Конрад называет Медведева одним из главных «злодеев» мирового тенниса, вспоминая его конфликты с американской публикой на US Open – 2019, перепалку с греком Стефаносом Циципасом, а также более ранние скандалы.
«Теннис становится лучше, когда в нём есть антигерои. И Медведев прекрасно подходит для этой роли.
Следует отметить, что при всех видимых недостатках в поведении Медведева, сложно поспорить с тем, что он обладает огромным мастерством. После прошлогоднего триумфа на US Open Даниил Медведев будет отчаянно пытаться завоевать второй титул на турнире «Большого шлема» кряду. Теперь у него есть большие шансы впервые в карьере выиграть Australian Open.
Если бы он вёл себя как капризный ребенок и выбывал в первых раундах турниров, Медведев тоже мог бы набирать большое количество просмотров на YouTube, но люди быстро устают от подобного.
Медведев является лидером следующего поколения теннисистов и почти наверняка ещё добавит в свою копилку много «Шлемов». Его игра методична, и он может в одно мгновение изменять темп розыгрыша важных очков при помощи своих ударов с отскока. Хардовые корты — излюбленное покрытие для Медведева… идеальная площадка для того, чтобы посеять в ней зёрна для будущих злодейских свершений.
Теннису не помешало бы больше личностей с неординарными характерами. Является ли Медведев хорошим примером для детей? Не совсем. Однако игроки с чертами типичного злодея пробуждают интерес к спорту, который иногда становится слишком ванильным. Медведев может стать тем антигероем, о жизненной необходимости присутствия которого в теннисе раньше нельзя было и задуматься», — написал Конрад.
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