Расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня на Australian Open — 2022

Завтра, 27 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится 11-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей.
Australian Open. Женщины. Полуфинал
11:30 мск. Эшли Барти (Австралия, 1) — Мэдисон Кис (США).
13:00. Даниэль Коллинз (США, 27) — Ига Свёнтек (Польша, 7).
Женский парный разряд. Полуфинал
3:00. Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Суко Аояма (Япония) / Эна Шибахара (Япония, 2).
5:00. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия, 1).
Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. В 2021 году чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде стала японская теннисистка Наоми Осака.
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