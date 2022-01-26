Видео: Даниил Медведев тренируется перед четвертьфиналом с Оже-Альяссимом на AO

В «Твиттере» появилось видео, в котором показано, как вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев тренируется в преддверии четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником станет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Матч Медведев — Оже-Альяссим состоится сегодня, 26 января.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Australian Open.

Вчера, 25 января, состоялись два четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил Дениса Шаповалова из Канады, а итальянец Маттео Берреттини также в пяти сетах одолел француза Гаэля Монфиса.