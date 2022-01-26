Майкл Винус — о Нике Кирьосе: он полный балбес. Интеллект на уровне десятилетнего ребёнка

Новозеландский теннисист Майкл Винус подверг жёсткой критике австралийца Ника Кирьоса и его методы воздействия на публику Australian Open.

«Наш матч был, скорее, похож на цирк, а не на теннис. Они (Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. — Прим. «Чемпионата») постоянно требовали поддержки у публики, выпрашивая аплодисменты у зрителей. Если бы с Кирьосом так поступали, он бы просто взбесился. Удивительно: он может выбить мяч, попасть в ребёнка, и люди говорят, какой он хороший парень – только потому, что потом он подарил ему ракетку.

Ему не хватает зрелости. В такие моменты вы понимаете, почему он до сих пор не реализовал свой потенциал и, вероятно, никогда не сможет. Его степень ментального развития находится примерно на уровне 10-летнего ребёнка.

Я получил невероятное количество сообщений от болельщиков, это число зашкаливало. Очень часто люди писали о том, как они возмущены поведением толпы и сожалеют о случившемся. Но у него всегда будут сторонники, он всегда сможет повернуть ситуацию в свою пользу. Хотя в конце концов становится ясно, что он полный балбес», — приводит слова Винуса 1news.co.nz.

Винус и его напарник Тим Пюц из Германии проиграли австралийцам Кирьосу и Танаси Коккинакису в четвертьфинале Australian Open со счётом 5:7, 6:3, 3:6.