Майкл Винус — о Нике Кирьосе: он полный балбес. Интеллект на уровне десятилетнего ребёнка

Новозеландский теннисист Майкл Винус подверг жёсткой критике австралийца Ника Кирьоса и его методы воздействия на публику Australian Open.
«Наш матч был, скорее, похож на цирк, а не на теннис. Они (Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. — Прим. «Чемпионата») постоянно требовали поддержки у публики, выпрашивая аплодисменты у зрителей. Если бы с Кирьосом так поступали, он бы просто взбесился. Удивительно: он может выбить мяч, попасть в ребёнка, и люди говорят, какой он хороший парень – только потому, что потом он подарил ему ракетку.
Ему не хватает зрелости. В такие моменты вы понимаете, почему он до сих пор не реализовал свой потенциал и, вероятно, никогда не сможет. Его степень ментального развития находится примерно на уровне 10-летнего ребёнка.
Я получил невероятное количество сообщений от болельщиков, это число зашкаливало. Очень часто люди писали о том, как они возмущены поведением толпы и сожалеют о случившемся. Но у него всегда будут сторонники, он всегда сможет повернуть ситуацию в свою пользу. Хотя в конце концов становится ясно, что он полный балбес», — приводит слова Винуса 1news.co.nz.
Винус и его напарник Тим Пюц из Германии проиграли австралийцам Кирьосу и Танаси Коккинакису в четвертьфинале Australian Open со счётом 5:7, 6:3, 3:6.
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