Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом в полуфинале Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Его соперником будет грек Стефанос Циципас.
«Полуфинал «Большого шлема» — это матч, где нужно сражаться. Если я в хорошей форме, то её нужно показывать на корте. Стефанос – сложный соперник, с которым у нас было много матчей. Некоторые выиграл я, некоторые – он. В прошлом году я сыграл невероятно здорово. Надеюсь, что буду здорово подавать и покажу лучший теннис и на этот раз, и у нас получится отличный матч», — сказал Медведев на корте.
В четвертьфинале Медведев одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Australian Open завершится 30 января.
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