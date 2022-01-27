Экс 4-я ракетка мира объяснил, почему считает Медведева фаворитом ½ финала AO с Циципасом

Бывший американский теннисист Брэд Гилберт, высшим достижением которого является четвёртое место в рейтинге ATP, объяснил, почему, по его мнению, Даниил Медведев — фаворит полуфинала Australian Open, в котором его соперником станет грек Стефанос Циципас.

«Если Циципас сыграет так же хорошо, как с Синнером, у него будет отличный шанс. Но против него выйдет другой игрок, будет другой темп игры.

Медведев — фаворит с перевесом в 3,5 пункта. Это парень, у которого лучшая защита во всём Туре. Синнер и близко не играет в защите так же хорошо, как Медведев», — приводит слова Гилберта пресс-служба ATP.

В другом полуфинале сойдутся 20-кратный чемпион ТБШ, экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини. Оба матча состоятся завтра, 28 января.