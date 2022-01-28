Рафаэль Надаль не сдержал слёз после выхода в финал Australian Open. Видео

В «Твиттере» появилось видео, в котором показано, как 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль не сумел сдержать слёз, после того как вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, победив итальянца Маттео Берреттини.

Приводя себя в порядок после матча, Надаль закрыл лицо и всплакнул несколько раз.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» телеканала Eurosport.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Рафаэль Надаль поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4). Матч Медведев — Циципас также состоится сегодня, 28 января, и начнётся не ранее 10:30 мск.