«Джентльмена это не красит». Чакветадзе — о споре Медведева с судьёй в матче с Циципасом

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась о поведении Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом. После проигранного второго сета россиянин обрушился с критикой на арбитра. Даниил остался недоволен тем, что отец Циципаса постоянно что-то говорил сыну.



«Что касается спора Медведева с судьёй, весь турнир все говорили, что папа Циципаса подсказывает ему с трибун. Наверное, судья должен был обратить внимание на этот момент, сначала он растерялся. Даня не очень красиво себя повёл, джентльмена не красит, когда он выходит из себя. Но он ещё учится на своих ошибках и исправится в следующем матче. Медведев ещё на US Open говорил, что не всегда ведёт себя красиво на корте. Но потом в интервью пытается сгладить всё, пока у него получается (смеётся)», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.