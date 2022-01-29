Даниил Медведев: Надаль — будто бы идеальный человек

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как воспринимает психологическую устойчивость 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля.
Завтра, 30 января, Медведев (2) и Надаль (6) сразятся за титул победителя Открытого чемпионата Австралии – 2022.
«Ну, мы все знаем, каков характер Рафы в жизни. Не знаю, следует ли мне так говорить, но он, знаете, будто бы идеальный человек, он никогда…. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он всё время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал.
Тяжело так себя контролировать. Многие из моих друзей, которые от злости могут разбить джойстик, даже не играют в теннис. В целом люди способны злиться на что угодно, поэтому Рафа большой молодец, больше нечего добавить. Он невероятный», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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