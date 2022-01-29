«Люблю тебя, брат!» Коккинакис обратился к Кирьосу после победы на Australian Open

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис эмоционально отреагировал на победу в парном разряде на Australian Open. Коккинакис стал победителем турнира «Большого шлема» в парном разряде вместе с соотечественником Ником Кирьосом.
«Что за неделя! Ник, я люблю тебя, брат! Могу честно сказать, что мы не ожидали достичь ничего подобного», — сказал после матча Коккинакис.
Напомним, ранее сегодня, 29 января, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они победили своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
Ник и Танаси 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов.
Отметим, что ранее Кирьос и Коккинакис никогда не выигрывали турниры «Большого шлема» ни в одиночном, ни в парном разряде.
- 29 января 2022
-
17:38
-
17:10
-
17:01
-
16:43
-
16:15
-
16:02
-
15:52
-
15:48
-
15:41
-
15:27
-
15:15
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:20
-
13:58
-
13:44
-
13:42
-
13:39
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:12
-
12:52
-
12:33
-
12:13
-
11:58
-
11:56
-
11:21
-
11:21
-
11:03
-
10:58
-
10:47
-
10:40
-
09:49