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«Люблю тебя, брат!» Коккинакис обратился к Кирьосу после победы на Australian Open

«Люблю тебя, брат!» Коккинакис обратился к Кирьосу после победы на Australian Open
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис эмоционально отреагировал на победу в парном разряде на Australian Open. Коккинакис стал победителем турнира «Большого шлема» в парном разряде вместе с соотечественником Ником Кирьосом.

«Что за неделя! Ник, я люблю тебя, брат! Могу честно сказать, что мы не ожидали достичь ничего подобного», — сказал после матча Коккинакис.

Напомним, ранее сегодня, 29 января, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они победили своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Ник и Танаси 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов.

Отметим, что ранее Кирьос и Коккинакис никогда не выигрывали турниры «Большого шлема» ни в одиночном, ни в парном разряде.

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