Кирьос и Коккинакис — первые игроки в истории, выигравшие «Большой шлем» с уайлд-кард

Победа австралийских теннисистов Ника Кирьоса и Танаси Коккинакиса в парном разряде Открытого чемпионата Австралии — 2022 стала первым случаем в истории, когда игроки, получившие уайлд-кард на турнир «Большого шлема», сумели выиграть его.
Напомним, ранее сегодня, 29 января, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
Ник и Танаси 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов.
Отметим, что Кирьос и Коккинакис никогда ранее не выигрывали турниры «Большого шлема» ни в одиночном, ни в парном разрядах.
- 29 января 2022
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