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Тони Надаль: не говорил, что у Медведева нет шансов победить Рафаэля в финале АО

Тони Надаль: не говорил, что у Медведева нет шансов победить Рафаэля в финале АО
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Известный испанский тренер, дядя Рафаэля Надаля, Тони Надаль высказался о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии, где Рафаэлю предстоит провести матч с россиянином Даниилом Медведевым.

«Такие матчи обычно выигрывают те, у кого больше желания побеждать, и в этом отношении Рафаэль неизменен, несмотря на то, что проходит время. «Конечно, по сути я не говорил, что у Медведева нет шансов победить. Я считаю, что на таком уровне, с такими сильными игроками, нет смысла говорить о тактике, ударе справа, ударе слева или подаче, а в основном об отношении», — приводит слова Тони Надаля La Gazzetta dello Sport

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым состоится 30 января.

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