Губерниев: это был спор титанов тенниса. Надаль великий, Медведев сражался доблестно
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Испанский теннисист одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Медведев сражался доблестно. Соперник вернулся после травмы и коронавируса. Это был спор титанов тенниса. Надаль просто был сильнее, поймал кураж. Довёл матч до победы. Он великий. Но Медведев молодец, прекрасно играл», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Для Надаля эта победа стала 21-й на турнирах «Большого шлема». Он является рекордсменом по данному показателю. Медведев за карьеру выигрывал мэйджоры один раз.
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