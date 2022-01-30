Дмитриева: в первых двух сетах финала с Надалем Медведев поверил в себя — это ему помешало

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о результате финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел в пяти сетах россиянина Даниила Медведева.



«Был интереснейший финал. Мне показалось, что на старте матча Даниил играл великолепно. Первые два сета Медведев поверил в себя — это ему и помешало. В третьем сете у Медведева были шансы выйти вперёд, но он их выпустил.



Что поделать, Даниил играл с великолепным игроком. За Рафу можно только по-человечески порадоваться. Надаль показал потрясающую реакцию на всё, что происходило на корте, бойцовский дух, отчаяние. Рафа был очень хорош. Сегодня можно только разделить с ним его радость от победы в финале», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.