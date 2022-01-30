Дмитриева: в первых двух сетах финала с Надалем Медведев поверил в себя — это ему помешало

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о результате финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел в пяти сетах россиянина Даниила Медведева.
«Был интереснейший финал. Мне показалось, что на старте матча Даниил играл великолепно. Первые два сета Медведев поверил в себя — это ему и помешало. В третьем сете у Медведева были шансы выйти вперёд, но он их выпустил.
Что поделать, Даниил играл с великолепным игроком. За Рафу можно только по-человечески порадоваться. Надаль показал потрясающую реакцию на всё, что происходило на корте, бойцовский дух, отчаяние. Рафа был очень хорош. Сегодня можно только разделить с ним его радость от победы в финале», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 30 января 2022
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:27
-
17:26
-
17:26
-
17:17
-
17:11
-
16:39
-
16:20
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:25
-
15:23
-
15:12
-
14:57
-
14:07
-
13:54