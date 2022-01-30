Кербер: Надаль и его историческое достижение вызывают чистое восхищение

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала победу испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open — 2022.
Надаль одержал волевую победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Он установил новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Испанец стал первым мужчиной, выигравшим мэйджоры 21 раз.
«21 титул „Большого шлема“… Рафаэль Надаль и его историческое достижение вызывают чистое восхищение», — написала Кербер в своём «твиттере».
Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.
- 30 января 2022
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