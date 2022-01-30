Чесноков рассказал, что помешало Медведеву обыграть Надаля в финале AO

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел в пяти сетах россиянина Даниила Медведева.



«Я расстроился. Когда играешь против Надаля, всегда кажется, что он почти проиграл. А в итоге он отыгрывается. С лёгкостью отыгрывал брейк-пойнты.



Чем дальше шёл матч, было видно, что Даня устаёт все больше и больше. После проигрыша третьего сета было видно, что Медведев слегка физически разбит. Когда он был свежий, он доставал всё.



Когда Даня давил, Надаль резал слева. Он сбивал темп, чтобы вернуться. Это утомляло Медведева. В итоге он сваливался на укороченные. Пятый сет мне было больно смотреть. Оба играли на нереальном физическом пределе. Даня сделал 5:5, вёл 30-15 на своей и непонятно зачем укоротил. Это от моральной усталости.



Обидно, потому что Даня завоевал бы титул и стал бы первой ракеткой мира. Потрясающий финал. Украшение турнира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.