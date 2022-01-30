Тренер Медведева: был поражён, что Даниил в плане физики дотянул до конца матча с Надалем

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал результат финала Australian Open. В главном матче турнира Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Матч продолжался более 4,5 часа.



«У меня уже не осталось эмоций. Никаких. Когда упускаешь 2:0 по сетам и тройной брейк-пойнт в финале турнира «Большого шлема», хочется биться головой об стену. Но нам нужно проанализировать всё и понять, что дело не только в Данииле. Да, можно сказать, что он упустил большой шанс. Но Надаля тоже не стоит забывать, он был великолепен. Рафаэль всегда находит какой-то ресурс, позволяющий ему повысить уровень игры. Это потрясающе.

Даниил мог бы некоторые вещи сыграть лучше, некоторые удары наносить острее. В дропшотах ему не хватало тонкости. Но это был его выбор, он чувствовал, что это необходимо. У него было много моментов, когда нужно было забивать, а он продолжал розыгрыш. Это обидно.

Но Даниил действовал смело. У него не было ментальных провалов, нервов. Он всё время был в игре, искал небольшую брешь у соперника. Она появилась в конце пятого сета, он сделал брейк и сравнял счёт. Но в последнем гейме на подаче не смог достаточно остро подавать. Тем не менее я был поражён, что он дотянул до конца в физическом плане», — цитирует тренера L’Equipe.