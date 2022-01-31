Эшли Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Дарья Касаткина — 13-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 31 января лидерство захватила австралийка Эшли Барти, выигравшая Australian Open. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 13-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 31 января
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 2470.
2 (-). Даниэль Коллинз (США) — 1300.
3 (4). Мэдисон Кис (США) — 1090.
4 (10). Ига Свёнтек (Польша) — 965.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 735.
6 (1). Паула Бадоса (Испания) — 711.
7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 520.
8 (8). Аманда Анисимова (США) — 520.
9 (66). Кайя Канепи (Эстония) — 460.
10 (-). Джессика Пегула (США) — 432.
...
13 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 425...
15 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 310...
46 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 131.
47 (-). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 130...
59 (36). Камилла Рахимова (Россия) — 108...
67 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 88.
84 (47). Екатерина Александрова (Россия) — 66...
90 (54). Анастасия Гасанова (Россия) — 57.
- 31 января 2022
-
09:05
-
08:37
-
08:20
-
08:13
-
08:02
-
07:55
-
07:41
-
07:35
-
04:19
-
00:45
- 30 января 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
23:03
-
22:47
-
21:45
-
21:28
-
21:06
-
20:44
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
20:07
-
20:01
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:33