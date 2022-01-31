Эшли Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Дарья Касаткина — 13-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 31 января лидерство захватила австралийка Эшли Барти, выигравшая Australian Open. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 13-ю строчку.



Чемпионская гонка WTA. 31 января

1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 2470.

2 (-). Даниэль Коллинз (США) — 1300.

3 (4). Мэдисон Кис (США) — 1090.

4 (10). Ига Свёнтек (Польша) — 965.

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 735.

6 (1). Паула Бадоса (Испания) — 711.

7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 520.

8 (8). Аманда Анисимова (США) — 520.

9 (66). Кайя Канепи (Эстония) — 460.

10 (-). Джессика Пегула (США) — 432.

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13 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 425...

15 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 310...

46 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 131.

47 (-). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 130...

59 (36). Камилла Рахимова (Россия) — 108...

67 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 88.

84 (47). Екатерина Александрова (Россия) — 66...

90 (54). Анастасия Гасанова (Россия) — 57.