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Эшли Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Дарья Касаткина — 13-я

Эшли Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Дарья Касаткина — 13-я
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 31 января лидерство захватила австралийка Эшли Барти, выигравшая Australian Open. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 13-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 31 января
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 2470.
2 (-). Даниэль Коллинз (США) — 1300.
3 (4). Мэдисон Кис (США) — 1090.
4 (10). Ига Свёнтек (Польша) — 965.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 735.
6 (1). Паула Бадоса (Испания) — 711.
7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 520.
8 (8). Аманда Анисимова (США) — 520.
9 (66). Кайя Канепи (Эстония) — 460.
10 (-). Джессика Пегула (США) — 432.
...
13 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 425...
15 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 310...
46 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 131.
47 (-). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 130...
59 (36). Камилла Рахимова (Россия) — 108...
67 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 88.
84 (47). Екатерина Александрова (Россия) — 66...
90 (54). Анастасия Гасанова (Россия) — 57.

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