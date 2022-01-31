Объявлен турнир, на котором Хуан-Мартин дель Потро вернётся в тур. Он не играл более 2 лет

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро получил уайлд-кард от организаторов турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Аргентинец вернётся в тур спустя более двух лет.
Публикация доступна в «твиттере» Argentina Open.
Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Травма колена вынудила экс третью ракетку мира четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.
Домашний для дель Потро турнир пройдёт с 7 по 13 февраля. Действующим чемпионом соревнований является другой аргентинец Диего Шварцман.
- 31 января 2022
-
22:20
-
20:30
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
18:57
-
18:03
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
15:56
-
15:21
-
14:46
-
14:29
-
14:27
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:13
-
12:09
-
11:47
-
11:27
-
11:20
-
10:50
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:37
-
08:20
-
08:13
-
08:02
-
07:55
-
07:41
-
07:35