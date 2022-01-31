Объявлен турнир, на котором Хуан-Мартин дель Потро вернётся в тур. Он не играл более 2 лет

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро получил уайлд-кард от организаторов турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Аргентинец вернётся в тур спустя более двух лет.

Публикация доступна в «твиттере» Argentina Open.

Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Травма колена вынудила экс третью ракетку мира четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.

Домашний для дель Потро турнир пройдёт с 7 по 13 февраля. Действующим чемпионом соревнований является другой аргентинец Диего Шварцман.