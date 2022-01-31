Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Объявлен турнир, на котором Хуан-Мартин дель Потро вернётся в тур. Он не играл более 2 лет

Объявлен турнир, на котором Хуан-Мартин дель Потро вернётся в тур. Он не играл более 2 лет
Комментарии

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро получил уайлд-кард от организаторов турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Аргентинец вернётся в тур спустя более двух лет.

Публикация доступна в «твиттере» Argentina Open.

Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро провёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Травма колена вынудила экс третью ракетку мира четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.

Домашний для дель Потро турнир пройдёт с 7 по 13 февраля. Действующим чемпионом соревнований является другой аргентинец Диего Шварцман.

Невезучий дель Потро. Шесть операций — не повод остановиться? Невезучий дель Потро. Шесть операций — не повод остановиться?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022