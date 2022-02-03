Надаль ответил Федереру по поводу выступления в одной команде на Кубке Лэйвера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил швейцарцу Роджеру Федереру насчёт выступления за сборную Европы на Кубке Лэйвера в сентябре 2022 года.

«Роджер, кто заказывает тренировочный корт? Ты или я? С нетерпением жду возможности снова поиграть с тобой, мой друг!» — написал Надаль в «Твиттере».

В минувшие выходные Рафаэль Надаль во второй раз выиграл Открытый чемпионат Австралии. Что касается Роджера Федерера, то он пропустил турнир. Ожидается, что швейцарский теннисист вернётся на мэйджоры не ранее Открытого чемпионата США.

Напомним, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер и 21-кратный победитель ТБШ, другой экс-лидер мирового рейтинга, испанец Рафаэль Надаль выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера. Турнир пройдёт с 23 по 25 сентября 2022 года в Лондоне (Великобритания).