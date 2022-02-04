Искренние эмоции Медведева после практики на картах с Албоном и Квятом. Видео

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от гонок на картах с пилотом «Уильямса» Алексом Албоном и россиянином Даниилом Квятом.

На видео Квят спросил снимавшего шлем Медведева, устал ли Даниил. «Я мёртв, я чертовски мёртв», — ответил теннисист. «Насмехаются надо мной», — позднее подписал получившееся видео Медведев.

Ранее Медведев опубликовал совместные фото с гонщиками. «Больше никакого тенниса! Моя подготовка к Формуле-1 официально началась!» — подписал их Даниил.

Ранее в финальном матче Australian Open — 2022 Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. По ходу встречи австралийская публика откровенно радовалась неудачам россиянина и свистела между первой и второй подачей. На пресс-конференции Даниил эмоционально высказался о случившемся.