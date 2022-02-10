Андрей Рублёв попросил совета у Даниила Медведева перед матчем с Генри Лааксоненом

Обыгравший швейцарского теннисиста Генри Лааксонена на старте турнира в Роттердаме россиянин Андрей Рублёв рассказал, что получил совет от своего соотечественника Даниила Медведева.
«Я не знал, чего ожидать от Генри. Но я знаю, насколько он силён, потому что у него было несколько классных матчей и отличных побед над отличными игроками. В Австралии он проиграл [Даниилу] Медведеву в первом круге, и после матча Даниил сказал мне, что против него очень тяжело играть», — сказал Рублёв, слова которого приводит портал Tennis World.
Напомним, в первом круге турнира в Роттердаме Андрей Рублёв обыграл своего соперника в двух сетах — 6:4, 6:4.
В следующем раунде соперником россиянина станет представитель Южной Кореи Квон Сон У.
Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв.
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