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Андрей Рублёв попросил совета у Даниила Медведева перед матчем с Генри Лааксоненом

Андрей Рублёв попросил совета у Даниила Медведева перед матчем с Генри Лааксоненом
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Обыгравший швейцарского теннисиста Генри Лааксонена на старте турнира в Роттердаме россиянин Андрей Рублёв рассказал, что получил совет от своего соотечественника Даниила Медведева.

«Я не знал, чего ожидать от Генри. Но я знаю, насколько он силён, потому что у него было несколько классных матчей и отличных побед над отличными игроками. В Австралии он проиграл [Даниилу] Медведеву в первом круге, и после матча Даниил сказал мне, что против него очень тяжело играть», — сказал Рублёв, слова которого приводит портал Tennis World.

Напомним, в первом круге турнира в Роттердаме Андрей Рублёв обыграл своего соперника в двух сетах — 6:4, 6:4.

В следующем раунде соперником россиянина станет представитель Южной Кореи Квон Сон У.

Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв.

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