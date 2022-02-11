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«Твиттер» Australian Open поздравил Даниила Медведева с днём рождения

«Твиттер» Australian Open поздравил Даниила Медведева с днём рождения
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«Твиттер» Открытого чемпионата Австралии поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с днём рождения. Россиянину исполнилось 25 лет.

«С днём рождения», — написано в «твиттере» турнира.

Отметим, Медведев является двукратным финалистом Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче 2022 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю. со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. По ходу встречи австралийская публика откровенно радовалась неудачам Медведева и свистела между первой и второй подачей. На пресс-конференции Даниил эмоционально высказался о случившемся.

Ранее сообщалось, Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля, сместив с этой позиции 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

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