Рублёв не смог выйти в финал турнира в Роттердаме, уступив Оже-Альяссиму

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Россиянин сложил полномочия действующего чемпиона соревнований, уступив в полуфинале канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.



Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Соперники провели на корте 2 часа 20 минут. 7-я ракетка мира Рублёв выполнил 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 9-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из 12.



Теперь в финале соревнований канадский теннисист встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее Циципас в упорной борьбе обыграл 137-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку.