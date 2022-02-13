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Рублёв не смог выйти в финал турнира в Роттердаме, уступив Оже-Альяссиму

Рублёв не смог выйти в финал турнира в Роттердаме, уступив Оже-Альяссиму
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Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Россиянин сложил полномочия действующего чемпиона соревнований, уступив в полуфинале канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Соперники провели на корте 2 часа 20 минут. 7-я ракетка мира Рублёв выполнил 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 9-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал три брейк-пойнта из 12.

Теперь в финале соревнований канадский теннисист встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее Циципас в упорной борьбе обыграл 137-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку.

Роттердам. 1/2 финала
12 февраля 2022, суббота. 21:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 2
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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