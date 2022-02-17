Медведев прибыл на турнир в Акапулько. Это первые соревнования после поражения Надалю

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, прибыл в Акапулько (Мексика) на турнир серии ATP 500, который пройдёт с 21 по 27 февраля. Об этом сообщают организаторы соревнований в «Твиттере».
«Наконец-то он здесь. Добро пожаловать в Акапулько, Даниил», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что этот турнир станет для Медведева первым после Australian Open – 2022, где россиянин уступил опытному испанцу Рафаэлю Надалю в 5-сетовом матче (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7). Примечательно, что от результатов турнира в Акапулько будет зависеть — станет ли россиянин первой ракеткой мира 28 февраля.
В Акапулько вместе с Медведевым за титул будут сражаться Александр Зверев, Стефанос Циципас, Рафаэль Надаль, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри.
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