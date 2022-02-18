Опелка: только Надаль может обыграть Медведева
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Американский теннисист, занимающий 20-е место в мировом рейтинге Райлли Опелка высоко оценил уровень второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева.
«На последних турнирах «Большого шлема» я проигрывал очень сильным игрокам. Это были Даниил Медведев, Денис Шаповалов, а также Ллойд Харрис. Никто, кроме Надаля, не может победить Медведева, даже Новака Джоковича россиянин легко обыграл на Открытом чемпионате США. Я всегда думаю, что должен стать лучше. Думаю, что мне нужно совершенствоваться. Я хочу подавать еще лучше, хочу стать физически сильнее и быстрее. Через два-три года я надеюсь, что смогу сказать, что я очень сильно продвинулся в том, что у меня хорошо получалось уже сегодня», — приводит слова Опелки Tennis World.
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