Теннисист Козлов чуть не разбил ракеткой машину спонсора, Медведев отреагировал

На проходящем во Флориде (США) теннисном турнире категории ATP-250 произошёл забавный инцидент с участием американского спортсмена российского происхождения Стефана Козлова.



Во время четвертьфинального матча с американским теннисистом Томми Полом в одном из геймов Козлов не сумел как следует принять подачу соперника, отправив мяч в аут. После этого он, оказавшись в этот момент рядом с автомобилем спонсора турнира, со злости замахнулся ракеткой и чуть было не нанёс удар по машине, но всё же опустил руку.



На инцидент в своём «твиттере» отреагировал вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев: «Послушай, не проблема видеть как ты возвращаешься назад. Но не бей BMW. Это моя любимая машина».

На пост Медведева сразу отреагировали подписчики. Один из них написал: «А помнишь, как ты ударил камеру? Это моя любимая камера».



Для Стефана Козлова упомянутый матч завершился поражением со счётом 3:6, 1:6.