Сафиуллин уступил Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Марселе

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в финал турнира в Марселе (Франция). Россиянин в полуфинале уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.



Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). 163-я ракетка мира Сафиуллин выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из шести.



В финале турнира в Марселе Оже-Альяссим встретится с россиянином Андреем Рублёвым. Ранее Рублёв в полуфинале обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Призовой фонд турнира превышает € 540 тыс.