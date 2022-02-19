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Сафиуллин уступил Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Марселе

Сафиуллин уступил Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Марселе
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в финал турнира в Марселе (Франция). Россиянин в полуфинале уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). 163-я ракетка мира Сафиуллин выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Марселе Оже-Альяссим встретится с россиянином Андреем Рублёвым. Ранее Рублёв в полуфинале обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Призовой фонд турнира превышает € 540 тыс.

Марсель. 1/2 финала
19 февраля 2022, суббота. 19:20 МСК
Роман Сафиуллин
163
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5  
7 7 		7 7  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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