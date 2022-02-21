Джокович: буду первым, кто поздравит Медведева, когда он станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, высказался о россиянине Данииле Медведеве. Он может подняться со второго на первое место в рейтинге ATP уже на нынешней неделе. Россиянин принимает участие в турнире в Мехико (Мексика), а серб — в Дубае (ОАЭ). Расстановка в рейтинге будет зависеть от их выступлений.



«Когда-нибудь это случится, Медведев станет первой ракеткой мира. Если это произойдёт на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит», — сказал Джокович на пресс-конференции.



Для Джоковича турнир в Дубае станет первым после скандала в Австралии. Там он не смог выступить на Australian Open из-за аннулирования визы и депортации. Медведев там дошёл до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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