Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: буду первым, кто поздравит Медведева, когда он станет первой ракеткой мира

Джокович: буду первым, кто поздравит Медведева, когда он станет первой ракеткой мира
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, высказался о россиянине Данииле Медведеве. Он может подняться со второго на первое место в рейтинге ATP уже на нынешней неделе. Россиянин принимает участие в турнире в Мехико (Мексика), а серб — в Дубае (ОАЭ). Расстановка в рейтинге будет зависеть от их выступлений.

«Когда-нибудь это случится, Медведев станет первой ракеткой мира. Если это произойдёт на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Для Джоковича турнир в Дубае станет первым после скандала в Австралии. Там он не смог выступить на Australian Open из-за аннулирования визы и депортации. Медведев там дошёл до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Новость по теме
Джокович: после Австралии нужно было отдохнуть психологически, теперь я снова готов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022