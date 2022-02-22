Карен Хачанов почти за 3 часа пробился во второй круг турнира в Дубае и вышел на Джоковича
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ), в котором его соперником был представитель Австралии Алекс де Минор. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5 в пользу Хачанова. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут.
На счету Хачанова 10 подач навылет и пять двойных ошибок. Российский спортсмен реализовал семь брейк-пойнтов из 14 (процент реализации составил 50%). У его соперника шесть эйсов и две двойные ошибки, он использовал пять брейк-пойнтов из 13 (38%).
Во втором круге турнира в Дубае Карен Хачанов сыграет с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Тот в первом круге победил Лоренцо Музетти.
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