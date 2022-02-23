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Даниил Медведев прокомментировал победу на старте турнира в Акапулько

Даниил Медведев прокомментировал победу на старте турнира в Акапулько
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Акапулько (Мексика). На старте соревнований он обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:4.

«Всегда нелегко возвращаться после некоторого отдыха и перерыва в соревнованиях. Иногда получается лучше, иногда хуже. Сегодня мои ощущения были не на топ-уровне, но я смог бороться до конца в матче с очень непростым соперником. Очень рад, что сумел победить», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Даниил поспорит с испанцем Пабло Андухаром. Действующим победителем турнира в Акапулько является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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