Павлюченкова отреагировала на новость о лыжнике, который отморозил пенис на Олимпиаде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала новость о финском лыжнике Реми Линдхольме, который отморозил пенис во время выступления в марафоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Пожалуй, у меня не такие уж плохие новости по сравнению с этой», — написала Павлюченкова в своём «инстаграме».

Ранее спортсменка сообщила, что пропустит ещё минимум 10 недель из-за проблем с коленом. По этой причине россиянка снялась с турниров в Санкт-Петербурге, Дохе и Дубае. Анастасия сообщила, что в лучшем случае сможет вернуться на корт в конце апреля или начале мая.

В медальном зачёте Олимпиады в Пекине победила сборная Норвегии, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место.