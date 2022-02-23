Квитова — о снятии с турнира в Дохе: мне было слишком больно продолжать игру

Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова вновь столкнулась со старой травмой, преследовавшей её на старте сезона.

Чешская теннисистка досрочно завершила матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, проиграв первый сет (5:7) и ведя во втором со счётом 2:1.

«К сожалению, моё левое запястье вновь дало о себе знать прямо во время матча. Мне было слишком больно продолжать игру», — написала Квитова в своём «твиттере».

Напомним, что в начале года в Австралии она выиграла лишь один матч из четырёх, в которых принимала участие.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет $ 2 632 448. Квитова в ближайшее воскресенье сложит полномочия его действующей чемпионки.