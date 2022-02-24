Видеообзор уверенной победы Даниила Медведева над Пабло Андухаром на турнире в Акапулько

В Акапулько (Мексика) на центральном корте стадиона «Фэйрмонт Акапулько Принсес» состоялся матч 2-го круга теннисного турнира категории ATP-500, в котором сошлись 2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и 68-й номер мужского рейтинга, представитель Испании Пабло Андухар.

Встреча завершилась лёгкой победой Медведева в двух сетах – 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

На счету Даниила 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У 36-летнего Андухара – ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

В 1/4 финала Медведев встретится со 103-й ракеткой мира из Японии Йосихито Нисиокой, который во втором круге сенсационно обыграл американца с 16-й позиции мирового рейтинга Тейлора Фритца.