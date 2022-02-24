Ольховский: Медведев стал лучшим в мире, но это не значит, что Джокович его не опередит

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, россиянин Андрей Ольховский прокомментировал то, что Даниил Медведев с 28 февраля возглавит мировой мужской рейтинг ATP.
«Даня заслуженно становится первой ракеткой мира: показывает хорошую игру и результат на протяжении долгого времени. Сложно сказать, как долго он продержится на первой строчке. Сейчас Медведев поднялся и стал лучшим, но это не означит, что через некоторое время Джокович его не опередит. При этом надо учитывать, что Новак не играл Australian Open, поэтому и отвалился по очкам. Непонятно, что было бы, если бы серб принял участие в турнире. Но это не отменяет того факта, что Даня — один из лучших теннисистов в мире.
Проигрыш Джоковича 123-й ракетке мира Иржи Веселому — большой сюрприз. Он левша с ростом 198 см, играл в рваном неудобном для Джоковича ритме, поэтому и победил. Не думаю, что Новак не в форме, скорее чех провёл хороший матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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