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Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Медведевым в полуфинале в Акапулько

Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Медведевым в полуфинале в Акапулько
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящей встречи со вторым номером рейтинга ATP, россиянином Даниилом Медведевым. Надаль сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Акапулько ранним утром 26 февраля мск.

«Все понимают, насколько сложно играть с Медведевым. Я понимаю, что должен сыграть на высшем уровне, чтобы получить шанс победить. Это я и собираюсь сделать. Я должен сыграть в свою игру.

Все знают, сколь сложным был финал в Австралии. Завтра будет ещё одна битва. Знаю, он хорошо играет и уверен в своих силах… С нетерпением ожидаю этого матча», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, в финале Australian Open в январе Надаль победил Медведева, несмотря на то что проиграл первые два сета.

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