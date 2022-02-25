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Даниил Медведев: я полностью за мир, мне тяжёло слышать все эти новости об Украине

Даниил Медведев: я полностью за мир, мне тяжёло слышать все эти новости об Украине
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о ситуации на Украине. Ранее Россия объявила о проведении спецоперации на Донбассе.

«Будучи теннисистом, я хочу продвигать идеи мира. Мы играем во многих различных странах. Я был во многих странах ещё на юниорском и уже на взрослом уровне. Мне сложно слышать и видеть все эти новости. Я полностью за мир», — сказал Медведев на пресс-конференции на турнире в Акапулько (Мексика).

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько. В четвертьфинале он обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 6:3. В полуфинале соревнований российский теннисист встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Их предыдущая встреча состоялась на Australian Open. Там Надаль одержал победу.

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