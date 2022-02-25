Контавейт вышла во второй подряд финал в 2022 году, обыграв Остапенко на турнире в Дохе

Седьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт сумела пробиться в финальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В полуфинальном матче Контавейт обыграла 13-ю ракетку мира, представительницу Латвии Елену Остапенко Встреча продлилась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу эстонки.
Контавейт 3 раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Остапенко — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнтов из 2.
В финале турнира в Дохе Анетт Контавейт сразится с победительницей второго полуфинала между полькой Игой Свёнтек и Марией Саккари из Греции.
Отметим, что финал турнира в столице Катара станет для Контавейт вторым подряд. Предыдущий был в Санкт-Петербурге, где Анетт выиграла титул, обыграв в полуфинале Остапенко, а в финале — Саккари.
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова.
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