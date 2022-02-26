Рублёв пошутил о юном Медведеве: в детстве у него не было техники, в принципе, сейчас тоже

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о том, каким он помнит Даниила Медведева в детском возрасте.
«Что бы я сказал о Медведеве? Впервые я встретил его, когда мне было шесть лет, это даже не был официальный турнир, просто местный. Его сделали, может быть, наши тренеры или что-то в этом роде.
В то время мы играли до четырёх игр. Третий сет был тай-брейком до 7. Я думаю, что в тех матчах мы играли около трех часов, потому что играли, как дети. Один розыгрыш длился, может быть, минут 10.
У нас обоих был соревновательный дух. Не важно как, мы не сдавались, даже иногда плакали.
Когда Даниил был ребёнком, он всегда сражался до последнего. В детстве у него не было такой хорошей техники, были странные удары. В принципе, и сейчас тоже (улыбается). Но когда он был ребенком, всё было ещё хуже. У него не было сильных ударов или нечто подобного, но у него было это удивительное качество, которое осталось и до сих пор — умение бороться до конца.
Дело было не в том, что он что-то изменил, он был таким ещё с тех пор, как я его знаю. Это главное, почему он сейчас на вершине и так много выигрывает, а теперь он уже номер один», — сказал Рублёв на пресс-конференции турнира в Дубае.
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